03 апреля 2013, 11:32Безопасность
Строительная фирма заплатит 1,7 млн рублей за нелегальных мигрантов
Измайловская прокуратура оштрафовала строительную компанию на 1,7 миллиона рублей за привлечение к работе нелегальных мигрантов.
Как сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства, фирма "Багратион", проводящая капитальный ремонт спорткомплекса "Трудовые резервы", трудоустроила граждан Республики Молдовы и Киргизии без разрешения на работу.
В отношении компании-нарушителя было возбуждено 7 дел об административных правонарушениях по статье "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в России иностранного гражданина".
