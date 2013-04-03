Строительная фирма заплатит 1,7 млн рублей за нелегальных мигрантов

Измайловская прокуратура оштрафовала строительную компанию на 1,7 миллиона рублей за привлечение к работе нелегальных мигрантов.

Как сообщает пресс-служба столичного надзорного ведомства, фирма "Багратион", проводящая капитальный ремонт спорткомплекса "Трудовые резервы", трудоустроила граждан Республики Молдовы и Киргизии без разрешения на работу.

В отношении компании-нарушителя было возбуждено 7 дел об административных правонарушениях по статье "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в России иностранного гражданина".