Майли Сайрус впервые высказалась о разнице в возрасте с бойфрендом

Фото: Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Американская певица Майли Сайрус заявила об огромной разнице в возрасте со своим бойфрендом, который младше ее на 6 лет. Об этом она рассказала в беседе с Harper's Bazaar.

"Он вырос с ноутбуком. У меня же был стационарный компьютер, которым я делилась со своими братьями и сестрами", – рассказала 31-летняя певица.

Со своим возлюбленным, барабанщиком группы The Liily Максом Морандо, они встречаются с 2021 года. Пара часто проводит время в соцсетях, обмениваясь мемами. По словам Сайрус, он очень похож на нее, потому что тоже относится к жизни не слишком серьезно. В это же время Морандо относит себя к зумерам, а не к миллениалам, как сама певица.

Ранее фирма Tempo Music Investments, владелец прав на песню Бруно Марса When I Was Your Man, подала иск к Сайрус, обвинив певицу в плагиате и нарушении авторских прав при создании песни Flowers, которая получила премию Грэмми. Компания считает, что она скопировала последовательность аккордов и некоторые фрагменты текста, а мелодия, бэк-вокал и припев напоминают один из куплетов песни.