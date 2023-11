Последняя песня The Beatles возглавила британский хит-парад

Фото: AP/TASS/Kin Cheung

Последняя песня группы The Beatles под названием Now and Then возглавила британский хит-парад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании Official Charts company, которая отвечает за составление и публикацию музыкальных хит-парадов Великобритании.

Композиция группы The Beatles Now and Then, которая была представлена 2 ноября, закрепилась на вершине хит-парада в Великобритании. Благодаря этому The Beatles, которая прекратила свое существование в 1970 году, укрепила свое звание группы с самым большим числом синглов на первой строчке чартов.

Также благодаря песне Now and Then The Beatles стала самой старой группой по главе британского чарта.

"Это невообразимо. Это ошеломляюще. Это также очень эмоциональный момент для меня. Просто супер!" - прокомментировал достижение группы 81-летний сооснователь и бас-гитарист группы Пол Маккартни.

Демоверсия песни Now and Then была записана Ленноном в 1978 году. Почти через 15 лет после убийства Леннона, которое произошло в 1980 году, его вдова Йоко Оно передала Маккартни две аудиокассеты с черновыми записями музыканта.

На протяжении 45 лет ее запись существовала в низком качестве. Сейчас композиция звучит чистым голосом Леннона. Ее очистили от посторонних шумов и помех с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, запись дополнили партией ритм-гитары Харрисона, которую записали в 1995 году. В 2022 году песню доработали бас-гитарист Маккартни и ударник Старр. Также гитарную аранжировку добавил сын продюсера почти всех альбомов The Beatles Джорджа Мартина Джайзл.

в истории: число реализованных в мире копий их альбомов превысило 600 млн.