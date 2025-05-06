Пенсионер пробил ворота особняка Дженнифер Энистон

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В Лос-Анджелесе 70-летний мужчина незаконно проник на территорию особняка Дженнифер Энистон в Бель-Эйр, пробив ворота на машине. Об этом сообщает CBS News.

По информации СМИ, мужчину задержали. Полиция рассказала, что им поступило сообщение о краже со взломом. Когда они приехали, то обнаружили подозреваемого под прицелом охраны актрисы. Уточняется, что Энистон была дома во время инцидента, но она не пострадала. Также продюсер отметила, что видела нарушителя впервые.

В ABC7 сообщили, что подозреваемого привлекли к ответственности только в связи с нанесенным ущербом. Журналисты попытались получить комментарий от команды Энистон, но ответ не получили.

Полиция считает, что инцидент мог быть несчастным случаем. Мужчина получил травмы спины из-за столкновения.

Источники, близкие к следствию, не уверены, что это было случайностью. Полиция изучает биографию подозреваемого, поскольку он имеет криминальное прошлое.

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