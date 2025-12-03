RadarOnline: Присцилла Пресли зарабатывает на встречах с фанатами, чтобы погасить долги

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Boris Roessler

80-летняя актриса и единственная жена певца Элвиса Пресли Присцилла зарабатывает на встречах с фанатами, чтобы погасить долги. Об этом сообщает RadarOnline со ссылкой на источник.

В публикации говорится, что на октябрьской встрече с фанатами она предстала в утомленном виде, а посещаемость самого мероприятия оказалась невысокой. Стоимость билета составила 117 долларов, или около 9 тысяч рублей.

По данным СМИ, недавно вдова Пресли получила иск от бывших деловых партнеров на крупную сумму, при этом известно о ее долге перед налоговой службой США в размере свыше 655 тысяч долларов.

Кроме того, она якобы способствовала отключению системы жизнеобеспечения своей дочери Лизы ради получения страховой выплаты, утверждают журналисты. Сама Пресли отвергла эти обвинения и начала судебный процесс против экс-партнеров за жестокое обращение с пожилыми людьми.

