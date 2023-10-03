Москва онлайн пообщается с артистами на музыкальной премии "Жара Media Awards"

Фото: предоставлено организаторами

5 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть красную ковровую дорожку в честь музыкальной премии "Жара Media Awards", которая пройдет в Crocus City Hall. Наши корреспонденты пообщаются с номинантами и организаторами.

По ковровой дорожке в этот вечер пройдут Егор Крид, HammAli & Navai, Ольга Бузова, Instasamka, MOT, Люся Чеботина, Джиган, Джарахов, Коста Лакоста, Mary Gu, Niletto, Леша Свик, Олег Майами, Валя Карнавал и многие другие.

Смотрите прямую трансляцию 5 октября в 18:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.