Для школ с дефицитом помещений разработают блоки-пристройки

Для московских школ с дефицитом помещений планируется разработать проекты блоков-пристроек и межшкольных центров.

Новые технические решения необходимы для того, чтобы привести в соответствие с современными требованиями здания школ, построенных в 1960-1990-х годах.

Конкурс на проектирование блоков-пристроек объявил московский департамент градостроительной политики, сообщается на сайте столичного стройкомплекса.

Согласно технической документации, в начале работы старые школьные здания надо обследовать на соответствие современным педагогическим требованиям и санитарным нормам. Также необходимо определить в них дефицит необходимых помещений и площадей.

На основе этого необходимо разработать технические решения и предложить новые типы блоков-пристроек. Также в работе должны быть предложения по формированию межшкольных центров. Они могут быть использованы несколькими школами в тех случаях, когда расширение объема существующих зданий ограничено.

По итогам работы нужно создать альбом "Технические решения по проектированию блоков-пристроек к существующим зданиям общеобразовательных школ". Его рассмотрение запланировано в департаменте градостроительной политики на заседании Экспертной комиссии по инновационным технологиям и техническим решениям. Документ также будет проходить согласование с московским департаментом образования. Затем альбом нужно будет направить в столичный департамент строительства для рассчета госинвестиций.

Максимальная цена контракта - 12,2 миллиона рублей. На выполнение работ отводится от 12 до 17 месяцев, срок предоставления гарантии качества - не менее года. Заявки принимаются с 25 сентября по 30 октября 2012 года, итоги конкурса станут известны 2 ноября.

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