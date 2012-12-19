Столичные шахматисты завоевали два золота на международном турнире

Московские гроссмейстеры завоевали две золотые медали на Всемирных интеллектуальных играх. У мужчин первенствовал Сергей Карякин, а среди женщин не было равных Александре Костенюк.

Карякин оказался наголову сильнее своих противников и опередил ближайшего преследователя, американца Хикару Накамуру на полтора балла, набрав 12,5 очков. Третье место занял азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, сообщает пресс-служба департамента физической культуры и спорта города Москвы.

Костенюк разделила победу с Анной Музычук из Словении. Обе спортсменки набрали по 11,5 очков, но дополнительные показатели оказались лучше у москвички. Замкнула пьедестал немка Элизабет Петц.

Отметим, что за ничью в шахматам присуждается половина балла, за победу - балл, а поражение не приносит в копилку очков.

Ссылки по теме Департамент физической культуры и спорта города Москвы

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