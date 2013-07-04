Форма поиска по сайту

Новости

04 июля 2013, 17:22

Безопасность

Во дворе дома на юго-востоке Москвы найдена граната

Во дворе дома на юго-востоке Москвы найдена граната. Звонок в службу "01" с информацией о том, что по адресу: Новочеркасский бульвар, дом 13, обнаружен предмет похожий на боеприпас, поступил 4 июля в 15:56.

На место ЧП был выслан пожарно-спасательный расчет, после проверки кинологами информация была подтверждена.

Сейчас к месту обнаружения гранаты следует группа саперов, передает "Интерфакс".

Отметим, вчера в жилом доме на Кутузовском проспекте неизвестный повесил на дверь квартиры гранату. Как установили взрывотехники, граната оказалась учебной - без взрывчатых веществ и без взрывателя.

