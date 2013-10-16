Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября 2013, 16:35

Транспорт

Пассажиров самолета Москва-Адлер эвакуировали из-за пожара

Работники экстренных служб аэропорта Сочи эвакуировали пассажиров самолета Москва-Адлер из-за задымления.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, около двух часов дня самолет успешно приземлился, но в ходе руления на стоянку загорелся пассажирский салон. Командир судна принял решение выключить двигатели и всю электронику, после этого пассажиры были эвакуированы с помощью аварийных трапов.

Все 116 человек, находившиеся на борту "Боинга", не пострадали. Как оказалось впоследствии, произошло ложное срабатывание системы сигнализации. Специальная комиссия установит все причины ЧП.

самолеты возгорания чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика