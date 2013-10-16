16 октября 2013, 16:35Транспорт
Пассажиров самолета Москва-Адлер эвакуировали из-за пожара
Работники экстренных служб аэропорта Сочи эвакуировали пассажиров самолета Москва-Адлер из-за задымления.
Как сообщает ИТАР-ТАСС, около двух часов дня самолет успешно приземлился, но в ходе руления на стоянку загорелся пассажирский салон. Командир судна принял решение выключить двигатели и всю электронику, после этого пассажиры были эвакуированы с помощью аварийных трапов.
Все 116 человек, находившиеся на борту "Боинга", не пострадали. Как оказалось впоследствии, произошло ложное срабатывание системы сигнализации. Специальная комиссия установит все причины ЧП.