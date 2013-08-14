Самолет Москва - Кабул совершил аварийную посадку в Шереметьеве

Летевший из Москвы в Кабул лайнер афганской авиакомпании совершил в ночь на среду аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщила M24.ru сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

По ее словам, самолет А-310 национального перевозчика Ariana Afghan Airlines вылетел из Шереметьева в 02.33, однако примерно через полчаса был вынужден вернуться из-за неисправности закрылков.

На борту находились шесть членов экипажа и 127 пассажиров. Никто из них не пострадал, разрушений нет. После устранения неисправности аэробус взял курс на афганскую столицу.

Рейсы из Кабула в Москву - единственные на этом направлении - Ariana осуществляет один раз в неделю. Продолжительность полета составляет от четырех с половиной до пяти часов.