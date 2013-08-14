Самолет Москва - Кабул совершил аварийную посадку в Шереметьеве

14 августа 2013, 11:20
Летевший из Москвы в Кабул лайнер афганской авиакомпании совершил в ночь на среду аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, сообщила M24.ru сотрудник пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.
По ее словам, самолет А-310 национального перевозчика Ariana Afghan Airlines вылетел из Шереметьева в 02.33, однако примерно через полчаса был вынужден вернуться из-за неисправности закрылков.
На борту находились шесть членов экипажа и 127 пассажиров. Никто из них не пострадал, разрушений нет. После устранения неисправности аэробус взял курс на афганскую столицу.
Рейсы из Кабула в Москву - единственные на этом направлении - Ariana осуществляет один раз в неделю. Продолжительность полета составляет от четырех с половиной до пяти часов.
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