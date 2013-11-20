В Одинцовском районе Подмосковья закрыли несанкционированный рынок

Полицейские закрыли несанкционированный рынок, который находился рядом с деревней Наро-Осаново в Одинцовском районе Подмосковья.

Как отмечают в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг региона, рынок располагался на земле сельскохозяйственного назначения.

"Сегодня в Одинцовском районе, по адресу: деревня Наро-Осаново, 74 километр автодороги М1 "Беларусь" был закрыт специализированный строительный рынок "Ламбер", - говорится в сообщении.

Общая площадь земельного участка, который занимал незаконный торговый объект, составляет 6 тысяч квадратных метров.

Ранее ГУМВД по Московской области сообщило, что полицейские закрыли нелегальный строительный рынок,который занимал 9 тысяч квадратных метров в Красногорском районе вблизи поселка Светлые горы. Он также располагался на земле сельхозназначения.