21 июня 2013, 17:37

Происшествия

Сотрудник управления ФСКН пропал в Москве

Фото: fsknmsk.ru

В Москве пропал сотрудник ФСКН Алексей Швабрин 1979 года рождения, о его местонахождении ничего не известно с 17 июня 2013 года.

Приметы: худощавое телосложение, рост 170-172 см, темно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в белую футболку с рисунком в виде силуэта, светло-синие джинсы и черные ботинки.

Особые приметы: на пояснице, с правой стороны, есть шрам размером около 10 см.

Пресс-служба ФСКН просит всех, кто располагает какой-либо информацией об Алексее, обратиться к любому сотруднику полиции, позвонить по телефону 8 (495) 316-75-80 или "02".

розыск ФСКН пропавшие люди чп

