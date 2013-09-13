Форма поиска по сайту

13 сентября 2013, 09:15

Культура

Пожар произошел в ресторане на Шаболовке

Утром 13 сентября в ресторане "Тануки" на улице Шаболовка, д. 25 произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей около 7.53.

По предварительной информации пожар произошел в вентиляционном коробе ресторана, расположенного на 1-ом этаже 5-ти этажного жилого дома. Огонь распространился на площади около 3 метров.

Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС, возгорание удалось ликвидировать к 8.18. В результате происшествия никто не пострадал.

