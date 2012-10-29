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29 октября 2012, 13:38

Связь

В доме на Ленинском проспекте не работает городской телефон

Читатель М24.RU сообщил, что в доме 64 по Ленинскому проспекту уже две недели не работает телефон и интернет МГТС.

"В колл-центре МГТС сначала затруднились назвать причину отключения, потом сказали, что аварийная поломка, и за 3-5 дней все починят", - рассказал читатель.

По его словам, на самом деле вокруг дома разрыты траншеи и лежат мотки кабеля. По словам читателя, похожая ситуация творится у дома 62. Отдельные участки разрытых канав начали закапывать только день назад.

"Связи по-прежнему нет, перспективы, когда она появится, неочевидны", - отмечает читатель.

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