В Москве отремонтируют около 5 тысяч лифтов

Столичные власти планируют в этом году отремонтировать около 5 тысяч лифтов. Согласно данным статистики, у каждого пятого московского лифта уже истек срок эксплуатации.

По словам заместителя мэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, всего в городе 92 тысячи лифтов. За минувшие 2 года был проведен ремонт почти 10 тысяч из них.

Всего в 2012-2016 годах планируется заменить около 70% лифтов, срок эксплуатации которых превысил 20 лет, передает РИА Новости.