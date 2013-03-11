Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 марта 2013, 21:47

Город

В Москве отремонтируют около 5 тысяч лифтов

Столичные власти планируют в этом году отремонтировать около 5 тысяч лифтов. Согласно данным статистики, у каждого пятого московского лифта уже истек срок эксплуатации.

По словам заместителя мэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, всего в городе 92 тысячи лифтов. За минувшие 2 года был проведен ремонт почти 10 тысяч из них.

Всего в 2012-2016 годах планируется заменить около 70% лифтов, срок эксплуатации которых превысил 20 лет, передает РИА Новости.

ремонт лифты

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика