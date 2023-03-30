СМИ рассказали о состоянии Папы Римского Франциска после госпитализации

Фото: ТАСС/АР/Andrew Medichini

Медики настроены оптимистично после госпитализации Папы Римского Франциска, его первая ночь в больнице "Джемелли" прошла спокойно. Об этом информирует телеканал Rainews24.

Понтифика госпитализировали накануне. У него выявили респираторную инфекцию, лечение которой потребует нескольких дней терапии в медучреждении, рассказал глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Из-за нахождения в больнице Папа Римский может не принять участие в богослужениях по случаю Пальмового воскресенья, которое отмечается за неделю до Пасхи. Уже сегодня врачи вновь обследуют понтифика, при этом предыдущие проверки не выявили у него COVID-19.

В Святом престоле сообщили, что в последнее время Папа Римский сетовал на проблемы с дыханием. Местная пресса, ссылаясь на источники в больнице, рассказала, что понтифика по соображениям предосторожности поместили в отделение кардиологии.

Глава Римско-католической церкви пребывает в той же палате "Джемелли", где он провел десять дней в июле 2021 года. На тот момент ему сделали плановую хирургическую операцию в связи с дивертикулярной болезнью сигмовидной ободочной кишки.

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