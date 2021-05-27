"Много пьют и мало молятся". Папа Римский пошутил о спасении Бразилии

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Папа Римский Франциск развеселил двух священнослужителей из Бразилии, обратившихся к нему с просьбой молиться за народ республики. Видеозапись неформальной встречи с понтификом разместил появилась в Instagram.

"Вам нет спасения. Слишком много кашасы (бразильский национальный крепкий алкогольный напиток) и мало молитв", – в шутку сказал Франциск.

После этого он начертал пальцем крестное знамение на лбу сановника из северо-восточного бразильского штата Параиба.

По средам понтифик традиционно читает проповедь для собравшихся на площади Святого Петра в Риме. После этого он подходит к верующим, чтобы поприветствовать их.

Глава Римской католической церкви также заверил жителей Южной Америки, что Бразилия постоянно присутствует в его молитвах. Однако эта часть общения с понтификом осталась за кадром.

Ранее Франциск призвал оберегать и уважать женщин. Он также подчеркнул, что им также важно уделять внимание и предоставлять больше возможностей.