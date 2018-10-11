Константинополь снял анафему с глав неканонических церквей на Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак

Синод Константинопольского патриархата снял анафему (отлучение от церкви) с глав двух неканонических церквей на Украине – Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. Информация опубликована на сайте Вселенского патриархата.

"Принято решение, что в свое время анафема была оглашена по недостаточному количеству причин, по некоторым политическим соображениям. Поэтому решением синода они были возвращены в каноническое поле", – отметил представитель Константинополя по итогам синода, передает ТАСС.

Константинополь также подтвердил, что "приступает к предоставлению автокефалии украинской церкви".

Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей пообещал в ближайшее время предоставить автокефалию Украине. После воскресной службы в храме святого Фоки Месахору в Стамбуле патриарх напомнил, что новейшей из автокефальных церквей (с 1998 года) на сегодняшний день является церковь Чехии и Словакии.

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