В Мосгордуме пообещали реагировать на жалобы стоящих в очереди к святым мощам

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей
В Мосгордуме пообещали оперативно реагировать на жалобы паломников, стоящих в очереди на посещение мощей святителя Спиридона. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по делам общественных и религиозных организаций Антона Палеева.
По словам спикера, любые возникающие проблемы будут решаться незамедлительно. "У меня прямые связи с фондом храма, с другими иерархами РПЦ, поэтому в любой момент, если будут замечания, у нас есть возможность это поправить",– отметил Палеев. Он также добавил, что до сегодняшнего дня жалоб и просьб о помощи не поступало. В настоящее время в храме работает большое количество волонтеров из числа православных активистов и студентов, помогающих всем желающим.
Ранее сообщалось, что время ожидания в очереди к мощам святителя Спиридона Тримифунтского в храме Христа Спасителя увеличилось до трех часов. Отмечается, что очередь начинается от Патриаршего моста со стороны Якиманской набережной. Мощам святителя Спиридона можно поклониться до 14 октября.
Храм Христа Спасителя будет открыт для паломников ежедневно с 08:00 до 22:00. Для верующих, которые приходят поклониться святыне, организовали недорогое питание, туалеты и автобусы, где можно отдохнуть и согреться.
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