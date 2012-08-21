Учебный корпус Московской консерватории откроют в сентябре

Учебный корпус Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского откроется после двухгодичной реконструкции. Здание, расположенное по адресу: Средний Кисловский переулок, дом 3, строение 1, примет учеников в сентябре этого года.

Как сообщает информационная служба московского департамента градостроительной политики, в ходе реконструкции был упрочен фундамент здания. В цокольном этаже отреставрировали сохранившиеся своды и столбы с арками. Наружные стены и перекрытия между этажами укрепили, кровлю заменили. Фасад дома также восстановили.

В подвале здания откроются типография и студенческая столовая на 196 мест с буфетом и технологическими помещениями. А на первом и втором этаже заработают учебные классы. Во всех классах для индивидуальных занятий сделана акустическая отделка. Также классы оборудовали современными системами звукового и видеовоспроизведения. Это позволит преподавателям проводить занятия с аудио- и видеопримерами.

Здание было построено еще в 1806 году купцом Филиппом Лангом. Это был двухэтажный многоквартирный дом с подвалом, перекрытым крестовыми сводами. В наши дни здание учебного корпуса Московской консерватории является объектом культурного наследия.

В советское время строение неоднократно подвергалось ремонтам и перепланировкам. Однако в начале XXI века обрушились центральная часть здания, кровля, часть свода подвала и конструкции перекрытий первого и второго этажей. Дом был признан аварийным и был выведен из эксплуатации.

Проект реконструкции учебного корпуса был утвержден властями в 2010 году. Согласно нему были проведены противоаварийные работы, а также мероприятия по восстановлению фасадов, интерьеров и кирпичных сводов подвала.