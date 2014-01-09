Завершилась реконструкция здания театра Градского

Театрально-концертное музыкальное объединение под руководством Александра Градского, расположенное в бывшем кинотеатре "Буревестник", закончили реконструировать. В процессе работ в помещении было установлено новое световое, инженерное и звуко-техническое оборудование. Кроме того, у здания появилась пристройка, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

В театре Градского уже завершены строительно-монтажные работы, а также расставлена вся мебель. Ведется тестирование новых свето-звуковых систем. Получение документов на ввод реконструированного объекта в эксплуатацию запланировано на конец текущего месяца.

Здание, расположенное в районе Замоскворечье, было построено в 1957 году. В 1991 году его передали Московскому театрально-концертному музыкальному объединению под руководством Градского. Реконструкция театра началась еще в 1998 году.