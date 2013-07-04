Форма поиска по сайту

Новости

04 июля 2013, 14:12

Город

В центре Москвы упал рекламный щит

Фото: Sosedi.ru

Утром 4 июля вблизи торгово-выставочного центра "Тишинка" упал рекламный щит.

"Реклама упала. Вот такая красота возле "Тишинки". Кто знает, куда бы позвонить,чтобы ее убрали? Осколки мешают автомобилистам и пешеходам, да и вообще, ка-кто не круто, когда такой беспорядок", - пишет пользователь социальной сети Sosedi.ru Samuel Klemens.

Информации о пострадавших не поступало.

Новость прислана пользователем социальной сети Sosedi.ru.

рекламные щиты новости читателей московский папарацци

