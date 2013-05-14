Форма поиска по сайту

14 мая 2013, 13:21

Экономика

О рекламе, PR и брендинге расскажут на "Российской неделе маркетинга"

Крупнейший форум по маркетингу, рекламе, PR, брендингу и Digital "Российская неделя маркетинга 2013" пройдет в Москве с 24 по 26 мая.

В рамках мероприятия посетителям расскажут о том, что сейчас происходит с традиционной рекламой, что такое "продающая" легенда и зачем она необходима агентству, как наглядно оценить вклад PR в развитие компании и почему увольняют маркетологов.

О мастерстве инфографики поведают рекламные и маркетинговые гуру. Они же приоткроют завесу тайны над медианосителями будущего, сообщили организаторы.

