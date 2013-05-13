Бизнес-инновации представят в рамках MIXX Russia Conference 2013

Мир интерактива представят москвичам 15 мая в рамках проекта MIXX Russia Conference 2013, который соберет лидеров рынка диджитал и инноваций бизнеса Европы, Азии и Америки.

Для нашей страны MIXX Russia Conference является масштабным международным событием в сфере интерактивной рекламы.

MIXX Russia – это первая российская конференция, прошедшая лицензирование The Interactive Advertising Bureau (IAB) Global (Нью-Йорк, США). В разработке контента MIXX Russia Conference 2013 использована технология, позволяющая каждому гостю составить индивидуальную карту мероприятия и посетить только те программные слоты, которые представляют для него интерес, отметили организаторы.

Для удобства посетителей проект поделен на разделы-зоны: Digital Trends, Digital Must-Have и Digital Future. В первой секции рассмотрят актуальные вопросы индустрии, во второй – расскажут об инструментах, создающих современный диджитал-маркетинг, в третей – эксперты проконсультируют о прогнозируемом развитии сегментов диджитал-рынка.

На мероприятии будут присутствовать коммерческий директор Virgin Galactic Стивен Аттенборо, вице-президент по глобальным продажам и индустриальному маркетингу видеосервисов (YouTube, GoogleTV) Google Лукас Уотсон и многие другие.