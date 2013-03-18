Британский лоукостер EasyJet начинает полеты в Москву

Полеты в Лондон станут дешевле

Авиакомпания EasyJet с 18 марта начинает осуществлять регулярные рейсы из Лондона в Москву. Стартовая цена билетов за пролет в одну сторону составляет 47 фунтов стерлингов (около 2,3 тысячи рублей).

Продажу билетов британская бюджетная авиакомпания начала в середине января. Самолеты будут летать из лондонского аэропорта "Гэтвик" в московский аэропорт "Домодедово" один раз в день. Ожидается, что с 15 апреля частота рейсов возрастет до двух ежедневно.

Кроме того, весной EasyJet планирует начать выполнять рейсы из Манчестера в Москву четыре раза в неделю, став первым регулярным перевозчиком в истории на этом маршруте. Билеты уже поступили в продажу.