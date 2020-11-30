Росстат назвал регионы, жители которых недоедают овощей и фруктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Росстате назвали регионы, жители которых недоедают овощей и фруктов. Об этом сообщает News.ru.

Эксперты изучали питание россиян старше 15 лет. Выяснилось, что в Ненецком автономном округе только 1,9% мужчин едят не менее 400 граммов овощей и фруктов.

Сопоставимые показатели фиксируются в Чукотском автономном округе (2,1%), Хабаровском крае (4,9%), Республике Тыве (6,7%) и Удмуртии (6,8%). Что касается женщин, то проблемы с овощами и фруктами есть в рационе обитательниц Ненецкого и Чукотского автономных округов (употребляют 3,4 и 3,7%).

Наиболее высокие показатели насыщенности рациона плодами демонстрируются в Ингушетии, Калининградской области и Адыгее, причем среди мужчин и женщин потребление отличается незначительно. В целом по стране последние чаще употребляют овощи или фрукты – 27,2% против 24,2%.

"Если мы говорим о недоедании овощей и фруктов в местах обитания европейского человека, то это, безусловно, большой вред. Если идет витаминизация организма, то человек чувствует себя более здоровым, крепким", – подчеркнула врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол.

Ранее сообщалось, что в Госдуме могут создать рабочую группу по вопросу снижения потребления гражданами РФ вредных продуктов. По словам члена комитета по труду и социальной политике Сергея Вострецова, необходимо развивать культуру питания.

