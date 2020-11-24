В Госдуме предложили создать рабочую группу по вопросу снижения потребления вредной еды

Фото: depositphotos/fotovincek

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил создать рабочую группу по вопросу снижения потребления гражданами продуктов с повышенным содержанием соли и сахара, сообщает Агентство "Москва".

"Нужна нормальная пропаганда: и экологическая, и физическая, и культура питания", – заявил депутат на пресс-конференции "Налог на вредность: введут ли в России акцизы на сладкое и соленое?", посвященной инициативе введения акцизов на продукты, в которых на 100 граммов товара содержание сахара превышает 22,5 грамма, а соли – 2,5 грамма.

Вострецов отметил, что готов участвовать в создании рабочей группы и обсуждении инструментов. При этом он призвал не вводить людей в заблуждение, что повысят налог и цену на продукты.

Ввести акцизы на такую категорию продуктов предложили Общественная палата России, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества. Письмо направлено в Минфин, Минпромторг и Минздрав.

Предполагается, что под акцизы попадут такие продукты, как пельмени, многие консервы, сладкая газировка и пакетированные соки.

Ранее доцент кафедры эндокринологии № 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Олеся Гурова рассказала, что наименее вредными из сладостей можно считать сухофрукты, фруктовые чипсы и фруктовую пастилу без сахара. Именно эти продукты обладают наименьшей калорийностью из указанной категории.

Эксперт отметила, что под сухофруктами имеются в виду именно высушенные фрукты, а не цукаты с добавлением сахара. При этом, по словам Гуровой, каждый сладкий продукт имеет определенную калорийность.