Меликов поручил проверить депутата, построившего ТЦ и замуровавшего дом в Дербенте

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Глава Дагестана Сергей Меликов распорядился проанализировать законность действий депутата местного парламента, который возвел в Дербенте торговый центр вокруг жилого многоквартирного частного дома, из-за чего его жительница оказалась замурованной. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

Местный депутат не смог добиться согласия собственницы одной из квартир дома на ее продажу, после чего решил построить ТЦ вокруг этой части здания, объяснили журналисты на мероприятии.

"Я недавно дал поручение для того, чтобы, во-первых, провести проверку в плане исполнения антикоррупционного законодательства самим депутатом, потому что мне не очень понятно, как депутат, народный избранник, имеет такие возможности для того, чтобы гражданку замуровать, дом ее замуровать. Тем более в Дербенте, где каждый метр является, по сути дела, памятником культурного наследия", – цитирует Меликова РИА Новости.

Глава республики подчеркнул, что правоохранители организуют соответствующую проверку. Меликов указал, что по этому вопросу следует выяснить все досконально. Вместе с тем он назвал полным беспределом действия депутата. Глава Дагестана заверил, что инцидент будет разрешен в рамках российского законодательства.

Ранее сообщалось, что специалисты освободили дом в Мещанском районе Москвы от пристройки, которая ограничивала передвижение пешеходов. Как уточнили в пресс-службе Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы, объект возвели без наличия прав на пользование землей и разрешения на строительство.