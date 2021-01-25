Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

25 января, 22:57

В Анапе горит камыш

регионы происшествия пожар

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Анапе площадь горящего камыша в плавнях увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.

Ранее площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров.

Уточняется, что в тушении возгорания задействованы от РСЧС 94 человека и 33 единицы техники, от МЧС – 60 человек и 15 единиц техники.

"Угрозы населенным пунктам нет. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС по Краснодарскому краю", – сказано в сообщении ведомства.

Там добавили, что данная ситуация находится под особым контролем. Более того, на месте задействована техника высокой проходимости. Она обеспечивает тушение в труднодоступных местах.

Также сообщалось, что в пригороде Баку произошел взрыв в жилом здании. Очевидцы рассказали, что после этого там начался пожар, ударной волной выбило стекла в квартирах близлежащих многоэтажек.

По данным МЧС, спасателям удалось вытащить из-под завалов двух человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать