В Анапе горит камыш

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
В Анапе площадь горящего камыша в плавнях увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.
Ранее площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров.
Уточняется, что в тушении возгорания задействованы от РСЧС 94 человека и 33 единицы техники, от МЧС – 60 человек и 15 единиц техники.
"Угрозы населенным пунктам нет. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС по Краснодарскому краю", – сказано в сообщении ведомства.
Там добавили, что данная ситуация находится под особым контролем. Более того, на месте задействована техника высокой проходимости. Она обеспечивает тушение в труднодоступных местах.
Также сообщалось, что в пригороде Баку произошел взрыв в жилом здании. Очевидцы рассказали, что после этого там начался пожар, ударной волной выбило стекла в квартирах близлежащих многоэтажек.
По данным МЧС, спасателям удалось вытащить из-под завалов двух человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.