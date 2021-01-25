В Анапе горит камыш

Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Анапе площадь горящего камыша в плавнях увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России.

Ранее площадь возгорания составляла тысячу квадратных метров.

Уточняется, что в тушении возгорания задействованы от РСЧС 94 человека и 33 единицы техники, от МЧС – 60 человек и 15 единиц техники.

"Угрозы населенным пунктам нет. На месте работает оперативная группа ГУ МЧС по Краснодарскому краю", – сказано в сообщении ведомства.

Там добавили, что данная ситуация находится под особым контролем. Более того, на месте задействована техника высокой проходимости. Она обеспечивает тушение в труднодоступных местах.

Также сообщалось, что в пригороде Баку произошел взрыв в жилом здании. Очевидцы рассказали, что после этого там начался пожар, ударной волной выбило стекла в квартирах близлежащих многоэтажек.

По данным МЧС, спасателям удалось вытащить из-под завалов двух человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

