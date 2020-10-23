Российская школьница смогла заманить в военкомат 30 призывников

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Ученица захотела помочь военкомату и ей удалось привести на призывной пункт 30 молодых людей. Об этом сообщает издание "КП – Курск".

Стало известно, что школьница ходила по домам призывников в городе Курчатове Курской области. Так, молодые люди, подлежащие призыву, увидев 17-летнюю девушку, открывали дверь. После чего они получали от нее повестки.

"Считаю, что это почетная обязанность, поэтому и решила помочь в период осеннего призыва", – рассказывает девушка, помогавшая во время призывной кампании.

При этом в военкомате, подводя итоги, сказали, что довольны данным экспериментом. Руководство не исключает, что и в будущем такая практика вручения повесток повторится. Добровольная помощница была награждена грамотой.

Все молодые люди, получившие от школьницы повестки, своевременно прибыли в военкомат, уточняют в СМИ.

В конце сентября Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. На военную службу в октябре – декабре 2020 года будут призваны 128 тысяч человек.