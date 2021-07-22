Мэр Керчи подал в отставку

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Глава администрации Керчи Сергей Бороздин оставил пост. Об этом сообщил руководитель Крыма Сергей Аксенов, передает RT.

"Сегодня утром состоялся разговор с главой администрации города Керчи Сергеем Вадимовичем Бороздиным. По его итогам Сергей Вадимович написал заявление об увольнении по собственному желанию", – заявил чиновник.

Причины данного решения не уточняются.

Аксенов добавил, что в ближайшее время будет принято решение о том, кто займет пост временно исполняющего обязанности главы городской администрации Керчи.

Ранее сообщалось, что свыше 200 домов подтопило в Керчи в результате сильных ливней, без света остались больница и центр города. В восточной части Крыма из-за сильных ливней объявили режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.

В мае 2021 года в отставку подал мэр Нижневартовска Василий Тихонов. В своем заявлении он уточнил, что в отношении него проводится проверка в связи с обстоятельствами, несовместимыми со статусом главы города.