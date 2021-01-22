Патрульные в ЯНАО спасли дальнобойщика, застрявшего на трассе в 47-градусный мороз

Фото: ТАСС/Денис Кожевников
Сотрудники дорожно-патрульной службы в Ямало-Ненецком автономном округе помогли дальнобойщику, который оказался на трассе в 47-градусный мороз. Об этом сообщает РИА Новости.
"...поступило сообщение ЕДДС о том, что в районе 240-го километра загородной автодороги Сургут – Салехард водитель большегруза нуждается в помощи. При этом температура воздуха опустилась до минус 47 градусов", – рассказали в региональной автоинспекции.
Сообщалось, что грузовик мужчины сломался из-за сильного мороза. Водителю предложили пересесть в патрульный автомобиль и отвезли его на пост Карамовский.
Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов ранее предупредил население о том, что в выходные температура воздуха опустится до минус 50 градусов. Он призвал не выезжать на трассы без крайней необходимости.
Москвичам ранее рассказали, как пережить резкие перепады температур. Врач-кардиолог Владимир Хорошев объяснил, что нельзя допускать плотного употребления пищи, следует сделать свое питание более дробным.
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