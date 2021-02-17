Подмосковье за 2020 год стало лидером по производству кондитерских изделий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московская область стала лидером среди всех субъектов РФ по объемам производства шоколада и кондитерских изделий. Об этом сообщили на официальном сайте правительства региона.

По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского, в 2020 году в регионе произвели 420,4 тысячи тонн шоколадной кондитерской продукции. На Московскую область приходится более 10% от общероссийского производства в данной сфере.

Вознесенский отметил, что важную роль в успехах отрасли сыграли такие производители, как КФ "Победа", "Марс", "Волшебница" и другие.

Согласно подсчетам экспертов, на втором и третьем месте рейтинга по производству кондитерских изделий оказались Воронежская область и Москва. На их долю приходится 348,3 и 226,9 тысячи тонн шоколада и кондитерской продукции соответственно.

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