Подмосковье за 2020 год стало лидером по производству кондитерских изделий

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московская область стала лидером среди всех субъектов РФ по объемам производства шоколада и кондитерских изделий. Об этом сообщили на официальном сайте правительства региона.
По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского, в 2020 году в регионе произвели 420,4 тысячи тонн шоколадной кондитерской продукции. На Московскую область приходится более 10% от общероссийского производства в данной сфере.
Вознесенский отметил, что важную роль в успехах отрасли сыграли такие производители, как КФ "Победа", "Марс", "Волшебница" и другие.
Согласно подсчетам экспертов, на втором и третьем месте рейтинга по производству кондитерских изделий оказались Воронежская область и Москва. На их долю приходится 348,3 и 226,9 тысячи тонн шоколада и кондитерской продукции соответственно.
Ранее профессор кафедры медико-социальной экспертизы, неотложной и поликлинической терапии Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Буеверов рассказал, чем можно заменить десерт, чтобы помочь организму. Он заявил, что большую пользу могут принести грецкие орехи.
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