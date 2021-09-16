Власти Шахт пригласили пенсионера, чинившего дороги, проверять коммунальщиков

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Пенсионер из Шахт Ростовской области Александр Титов, самостоятельно ремонтировавший городские дороги, будет сотрудничать с муниципальными властями. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил председатель городской думы – глава города Андрей Горцевский, местные власти предложили активисту сообщать о выявленных проблемных местах.

"Я предложил ему – давайте, если считаете, где увидите (яму. – Прим. ред.), невозможно пройти, увидели – приносите фотографии, я представителей департамента вызываю, мы устанавливаем сроки для решения этого вопроса. Вы как общественник, как волонтер этот процесс контролируете", – заявил чиновник.

По словам Горцевского, о работе Титова власти узнали после его же письма. Тогда же его предупредили о возможной административной ответственности за самовольный ремонт дорожного полотна.

Ранее эксперт рассказал, что делать водителям в случае попадания в яму на дороге. По его словам, в случае повреждения машины из-за состояния дорожного покрытия необходимо вызвать на место происшествия сотрудников ГИБДД и начать фиксировать детали происшествия.