Власти Шахт пригласили пенсионера, чинившего дороги, проверять коммунальщиков

Фото: телеграм-канал Baza
Пенсионер из Шахт Ростовской области Александр Титов, самостоятельно ремонтировавший городские дороги, будет сотрудничать с муниципальными властями. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил председатель городской думы – глава города Андрей Горцевский, местные власти предложили активисту сообщать о выявленных проблемных местах.
"Я предложил ему – давайте, если считаете, где увидите (яму. – Прим. ред.), невозможно пройти, увидели – приносите фотографии, я представителей департамента вызываю, мы устанавливаем сроки для решения этого вопроса. Вы как общественник, как волонтер этот процесс контролируете", – заявил чиновник.
По словам Горцевского, о работе Титова власти узнали после его же письма. Тогда же его предупредили о возможной административной ответственности за самовольный ремонт дорожного полотна.
Ранее эксперт рассказал, что делать водителям в случае попадания в яму на дороге. По его словам, в случае повреждения машины из-за состояния дорожного покрытия необходимо вызвать на место происшествия сотрудников ГИБДД и начать фиксировать детали происшествия.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: