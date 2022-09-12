В Перми отстранили от работы кондуктора, которая села на колени к пассажирке

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В Перми кондуктора автобуса, севшей на колени к пассажирке, отстранили от работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент транспорта города.

В ведомстве действия сотрудницы назвали недопустимыми. Перевозчик, в свою очередь, сообщил, что на данный момент кондуктор отстранена от деятельности до выяснения обстоятельств.

"Позднее к ней могут быть применены дисциплинарные санкции", – отметили в департаменте транспорта администрации Перми.

Кроме того, причину агрессивного поведения сотрудницы перевозчику пока выявить не удалось.

Уточняется, что в Сети выложили ролик, на котором можно увидеть кондуктора, севшей на колени к пассажирке. Работница общественного транспорта требовала девушку покинуть автобус. В видео кондуктор сказала, что ей показалось, будто девушка переглядывалась со своей подругой и утверждала, что это действие является издевательством.

В ответ на просьбу выйти пассажирка возмутилась поведению кондуктора и попросила водителя автобуса вызвать полицию.