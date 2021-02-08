Ярославский аквапарк выплатит посетительнице 60 тыс рублей за фото в купальнике

Фото: depositphotos/ Petrichuk
Ярославский областной суд взыскал 60 тысяч рублей с аквапарка, ранее опубликовавшего в соцсетях фото посетительницы в купальнике без ее согласия. Об этом говорится на официальном сайте суда.
Жительница города Рыбинска с супругом и маленьким сыном в марте 2020 года посетили аквапарк "Тропический остров" в Ярославле. На территории развлекательного комплекса фотограф делал снимки с посетителями, которые можно было выбрать и выкупить. Полученные кадры девушке не понравились. Фотограф сказал, что снимки, которые не были проданы, потом удалят.
"Однако спустя несколько дней в социальной сети "ВКонтакте"… от имени сообщества "Аквапарк Ярославль" без согласия и разрешения девушки было опубликовано фото с ее изображением в купальнике с надписью: "Красивая?", – указано в сообщении суда. Вскоре под постом начались травля, оскорбления посетительницы и ее физических данных.
В суде пояснили, что девушка обратилась в аквапарк по телефону и в личных сообщениях во "ВКонтакте" и спустя сутки запись удалили, однако претензия, направленная в адрес ООО "Аквапарк" об урегулировании спора мирным путем, оставлена без ответа.
"Размещение фотографии с целью создания повышенного интереса в сообществе, с комментированием внешности истца, повлекшим высказывания оскорбительного характера, причинили нравственные страдания, унижение чести и достоинства, сильнейший стресс", – говорится в сообщении инстанции.
Кроме того, по данным суда, у посетительницы аквапарка произошел конфликт с супругом, посчитавшим, что жена попросила разместить фото в социальной сети сама.
Девушка обратилась в суд с иском к ООО "Аквапарк" о компенсации морального вреда в размере 400 тысяч рублей, взыскании судебных расходов.
Рыбинский городской суд в ее пользу взыскал 20 тысяч рублей. Посетительница развлекательного центра подала апелляционную жалобу на решение суда в Ярославский областной суд. В итоги был увеличен размер компенсации морального вреда до 60 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге рассмотрит иск о выселении кошки и попугая из квартиры. Отмечается, что семья мужчины приобрела в квартире две комнаты, а третья принадлежит ответчице, которая проживает с кошкой и попугаем.
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