В Архангельской области ввели QR-коды для входа на массовые мероприятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Архангельской области ввели QR-коды для посещения массовых мероприятий и заведений общественного питания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

"Доступ на массовые мероприятия и в заведения общепита в Архангельской области будет возможен только при наличии QR-кода или справки (о перенесенном COVID-19. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Ранее власти Самарской области приняли решение о введении QR-кодов.

С 11 октября они будут необходимы для посещения фитнес-центров и кинотеатров. Также QR-коды будут введены для посещения театров, концертов, цирков и других культурно-досуговых учреждений.