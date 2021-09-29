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В Липецкой области запретили проведение массовых мероприятий до 31 октября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Игорь Артамонов.

Также в регионе продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет, сообщает РИА Новости.

Руководству предприятий и организаций рекомендовали перевести на дистанционный режим работы граждан старше 65 лет, беременных женщин и работников с хроническими заболеваниями.

Ранее в Пермском крае и Удмуртии заявили о введении QR-кодов для посещения развлекательных мероприятий. Без кода нельзя будет попасть в фитнес-центры, кинотеатры, цирки и другие места.