24 мая 2013, 18:15

Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Подмосковье

Ребенок выпал из окна четвертого этажа жилого дома в Подмосковье. Малыш получил травмы различной степени тяжести, но выжил.

Инцидент произошел в пятницу в городе Высоковск Клинского района Подмосковья, сообщает пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета. Мальчик, которому исполнилось год и восемь месяцев, выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже.

Ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Следственными органами организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ребенок травмы падение чп мо

