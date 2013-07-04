Фото:Sosedi.ru

На площади Тверской заставы начали укладку тротуарной плитки.

"Новая плитка на площади Тверской заставы! Закончить укладку должны к сентябрю 2013 года. Сейчас укладка мешает только одним, сложно пройти к вокзалу. Зато потом будет и плитка новая и проходы открыты" , - сообщает житель Пресненского района.

Напомним, первоначально на этом месте планировалось построить торговый центр, но город с этим не согласился. Инвестиционный контракт с инвестором был расторгнут.

В настоящий момент власти приняли решение о том, что там будет эстакада, небольшая развязка в одном уровне и подземный паркинг.

Новость прислана пользователем социальной сети Sosedi.ru.