04 июля 2013, 19:30Транспорт
На площади Тверской заставы начали укладку тротуарной плитки
Фото:Sosedi.ru
На площади Тверской заставы начали укладку тротуарной плитки.
"Новая плитка на площади Тверской заставы! Закончить укладку должны к сентябрю 2013 года. Сейчас укладка мешает только одним, сложно пройти к вокзалу. Зато потом будет и плитка новая и проходы открыты" , - сообщает житель Пресненского района.
Напомним, первоначально на этом месте планировалось построить торговый центр, но город с этим не согласился. Инвестиционный контракт с инвестором был расторгнут.
В настоящий момент власти приняли решение о том, что там будет эстакада, небольшая развязка в одном уровне и подземный паркинг.
Новость прислана пользователем социальной сети Sosedi.ru.