В результате взрыва газа в Подмосковье разрушены 11 квартир

После взрыва газа в подмосковной девятиэтажке семь квартир оказались частично разрушенными и еще четыре – полностью.

Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Московской области. Всего на разборе завалов трудятся 240 человек, 151 из них - спасатели.

Напомним, утром 11 ноября в жилом доме в Подмосковье взорвался бытовой газ. Пять человек погибли, еще шестеро получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".