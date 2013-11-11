11 ноября 2013, 17:27Происшествия
В результате взрыва газа в Подмосковье разрушены 11 квартир
После взрыва газа в подмосковной девятиэтажке семь квартир оказались частично разрушенными и еще четыре – полностью.
Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Московской области. Всего на разборе завалов трудятся 240 человек, 151 из них - спасатели.
Напомним, утром 11 ноября в жилом доме в Подмосковье взорвался бытовой газ. Пять человек погибли, еще шестеро получили ранения.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
