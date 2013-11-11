Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября 2013, 17:27

Происшествия

В результате взрыва газа в Подмосковье разрушены 11 квартир

После взрыва газа в подмосковной девятиэтажке семь квартир оказались частично разрушенными и еще четыре – полностью.

Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Московской области. Всего на разборе завалов трудятся 240 человек, 151 из них - спасатели.

Ссылки по теме


Напомним, утром 11 ноября в жилом доме в Подмосковье взорвался бытовой газ. Пять человек погибли, еще шестеро получили ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Сайты по теме


Сюжет: Взрыв газа в жилом доме в Подмосковье
разрушения завалы чп мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика