Более 800 человек заявили о желании войти в кадровый резерв глав управ

Более 800 человек подали заявки на участие в открытом конкурсе по формированию резерва глав управ и их заместителей. Он был объявлен 13 мая.

Участникам конкурса необходимо пройти три отборочных тура. Заявки от кандидатов принимаются до 5 июня на карьерном портале правительства Москвы.

Потенциальные участники должны предоставить резюме, эссе на тему "Мои три главных достижения за последние пять лет", видеопрезентацию "Путь к сердцу жителя лежит через..." и рекомендации.

В ходе второго этапа будут проводиться интервью с кандидатами и тестирование. В заключение претендентам предложат решить вопросы, поступившие на портал "Наш город". Итоги конкурса подведут в конце июля.

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