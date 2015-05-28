28 мая 2015, 14:18Работа
Более 800 человек заявили о желании войти в кадровый резерв глав управ
Более 800 человек подали заявки на участие в открытом конкурсе по формированию резерва глав управ и их заместителей. Он был объявлен 13 мая.
Участникам конкурса необходимо пройти три отборочных тура. Заявки от кандидатов принимаются до 5 июня на карьерном портале правительства Москвы.
Потенциальные участники должны предоставить резюме, эссе на тему "Мои три главных достижения за последние пять лет", видеопрезентацию "Путь к сердцу жителя лежит через..." и рекомендации.
В ходе второго этапа будут проводиться интервью с кандидатами и тестирование. В заключение претендентам предложат решить вопросы, поступившие на портал "Наш город". Итоги конкурса подведут в конце июля.
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