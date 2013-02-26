Ярмарка вакансий пройдет в Москве с 28 февраля по 2 марта

В рамках 37-й московской международной выставки "Образование и карьера" с 28 февраля по 2 марта в городе пройдет ярмарка вакансий. Мероприятие организовано столичным департаментом труда и занятости населения.

"Ярмарка будет работать с 10.00 до 17.00 в "Гостином Дворе" по адресу: улица Ильинка, дом 4", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что на выставке "Образование и карьера" абитуриенты и их родители получат консультации по профориентации, примут участие в мастер-классах и смогут узнать об особенностях работы всех ведущих вузов столицы. Также в мероприятии будут задействованы представители зарубежных вузов, колледжей, центров дополнительного образования и компаний-работодателей.