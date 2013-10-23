Московские ЗАГСы не будут работать 4 и 5 ноября

Столичные ЗАГСЫ не будут работать 4 и 5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.

В понедельник и вторник москвичи не смогут пожениться, но регистрацию рождения или смерти можно будет оформить в Многофункциональных центрах и дежурных ЗАГСах.

Так, 4 ноября регистрация смерти будет производиться с 9.00 по 17.30 в отделах Замоскворецкого, Митинского и Тверского ЗАГСов. 5 ноября такая услуга будет доступна в многофункциональных центрах предоставления услуг (МФЦ) с 8.00 до 20.00, а также в помещениях Новомосковского и Троицкого отделов ЗАГСа.

Регистрировать новорожденных будут 5 ноября в помещениях МФЦ с 8.00 до 20.00, сообщает управление записи актов гражданского состояния Москвы.

Напомним, День народного единства отмечают в стране 4 ноября, начиная с 2005 года. На этот раз россияне будут отдыхать 2, 3 и 4 ноября.