21 мая 2013, 10:38

Экономика

Ярмарка вакансий пройдет в ЮВАО

21 мая с 11.00 до 15.00 в центре семейного отдыха "Фэнтази парк", который расположен в Юго-Восточном округе столицы, пройдет ярмарка вакансий. Об этом сообщили в префектуре округа. Организатором мероприятия выступил Центр занятости населения ЮВАО.

На ярмарке соискатели смогут переговорить с работодателями и получить вакансии для трудоустройства, ознакомиться с городским банком вакансий, получить консультации у специалистов службы занятости по различным вопросам.

Например, по занятости и социальной поддержке безработных граждан; профориентации, профобучению и психологической поддержке, участию в общественных работах и временной занятости; организации малого предпринимательства; законодательству о занятости населения и другим.

Все консультации будут проводиться бесплатно.

работа ярмарки префектура ЮВАО

