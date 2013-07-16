Форма поиска по сайту

16 июля 2013, 16:21

Экономика

В Москве выберут лучшего слесаря-сантехника

В Москве состоится финальный этап конкурса профессионального мастерства "Московские мастера 2013". 17 июля члены жюри выберут лучшего слесаря-сантехника, информирует пресс-служба столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

"На конкурсе можно увидеть и оценить профессиональное мастерство московских слесарей - сантехников, которые с легкостью устраняют любые аварии на трубопроводе, делают монтаж теплового узла, подключают тепловой радиатор к стояку с установкой байпаса, запорного и терморегулирующего прибора", - говорится в сообщении.

Для болельщиков предусмотрена специальная программа. Кроме того, для гостей, жюри и участников конкурса организовано бесплатное питание, добавили в ведомстве.

