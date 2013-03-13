Студентам расскажут, как попасть на работу в московскую мэрию

Столичное правительство представит проекты для молодежи на Дне международной карьеры в МГИМО. 14 марта кадровики городского правительства расскажут, как пройти у них практику или устроиться на работу.

Студентам и выпускникам представят программу годичной стажировки в мэрии на 2013-2014 годы. Кроме того, можно будет оставить заявку на участие в молодежных карьерных проектах. Все желающие могут принять участие в тренингах, тематических семинарах, деловых играх и мастер-классах, сообщает управление государственной службы и кадров правительства Москвы.

На Дне международной карьеры студенты познакомятся с представителями известных российских и зарубежных компаний, а также федеральных и столичных министерств и ведомств. Среди участников компании: ВТБ, Samsung, Внешэкономбанк, Ernst & Young, Vegas Lex, Morgan Lewis, Gottlieb Steen & Hamilton и другие. Государственный сектор представляют Министерства иностранных дел, обороны, юстиции, внутренних дел, финансов, а также "Рособоронпоставка" и госкорпорация "Ростехнологии".