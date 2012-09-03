Москва с каждым годом все меньше привлекает россиян

Москва с каждым годом становится все менее привлекательной для россиян. Так, по сравнению с предыдущими опросами ВЦИОМ в 2012 году снизился процент тех, кто считает, что в Москве больше шансов обеспечить свою семью и найти подходящую работу.

В 2006 году 59% россиян считали, что в Москве возможностей для обеспечения достойной жизни больше, чем в регионах, сейчас так думают 47%. Наоборот, с 9% до 18% выросло число тех опрошенных, которые полагают, что материально обеспечить себя легче в регионах.

С 62% в 2006 году до 49% в 2012 году снизилась доля респондентов, отмечающих, что в Москве больше шансов получить достойное образование, говорится на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Между тем респонденты полагают, что в Москве проще, чем в провинции, пробиться во власть и интересно проводить досуг. А вот хуже, чем в провинции, в столице обстоят дела с личной безопасностью, экологией и здоровым образом жизни. Кроме того, респонденты считают, что жилищную проблему легче решить в провинции (44%).

Россияне традиционно думают, что место проживания не влияет на создание семьи (56%), воспитание детей (48%) и возможность жить свободно (51%), отмечается в материале ВЦИОМ.

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