Более 1000 человек подали заявки на конкурс в резерв глав управ

На карьерный портал Правительства Москвы поступило 1024 заявки от желающих попасть в кадровый резерв с правом занять должности глав управ или их заместителей. Открытый конкурс стартовал 13 мая и завершится в эту пятницу, 5 июня.

О профессиональных качествах руководителя в своем интервью рассказал префект Юго-Восточного округа Москвы Андрей Цыбин.

"Информацию нужно принимать и обрабатывать быстро. Надо уметь находить общий язык с руководством компаний и предприятий, которые расположены на территории твоего района. Открыть памятник, заложить новый парк, организовать праздник, благоустроить двор, оперативно реагировать на экстренные ситуации. Нужно быть постоянно на связи и в курсе всего, что происходит в районе. Работа непростая, но очень интересная. Главное – понять, готов человек к такой самоотдаче или нет", — подчеркнул Цыбин.

Участникам конкурса необходимо пройти три отборочных этапа. До 5 июня на карьерном портале Правительства Москвы принимаются заявки от кандидатов. Потенциальные участники должны предоставить резюме, эссе на тему "Мои три главных достижения за последние пять лет", минутную видеопрезентацию "Путь к сердцу жителя лежит через..." и рекомендации.

В ходе второго этапа будут проводиться интервью с кандидатами и тестирование. В заключение претендентам предложат решить вопросы, поступившие на портал "Наш город". Результаты конкурса подведут в конце июля.